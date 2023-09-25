Врач напомнила, как защититься от сезонных инфекций Врач Козлова посоветовала делать влажную уборку для защиты от сезонных инфекций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы защититься от сезонных инфекций, следует как можно чаще проводить влажную уборку и проветривать помещение, посоветовала врач Ольга Козлова. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнула, что места скопления пыли на поверхности являются благоприятной средой для опасных микроорганизмов.

Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, чтобы вредоносные микроорганизмы не скапливались вокруг вас. Делайте влажную уборку дома как можно чаще, не обязательно с использованием специальных средств, — отметила врач.

По словам Козловой, важно одеваться по погоде. Холодный воздух является дополнительным фактором для развития инфекций. Специалист предупредила, что заразиться проще всего в местах большого скопления людей. Так, переносчики инфекций могут находиться на работе или в школе.

Важно соблюдать личную гигиену — мыть руки, возвращаясь домой, а также мыть овощи и фрукты перед едой. Также стоит пройти вакцинацию от гриппа. Врач утверждает, что, переболев данной инфекцией, человек вряд ли заразится снова.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко ранее допустил, что из-за роста числа заболевших коронавирусом, ОРВИ или гриппом может точечно вводится масочный режим. При этом он назвал увеличение числа заразившихся естественным эпидемическим процессом.