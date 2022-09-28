Врач Броницкий рассказал, что означают категории здоровья в военном билете

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Врач, эксперт по медицинскому праву Сергей Броницкий заявил, что призыв на военную службу, в том числе в период частичной мобилизации, начинается с медицинского осмотра. По словам эксперта, категории здоровья, или годности, указаны в военном билете для правильного распределения военнообязанного по различным родам войск. Так, например, человек с категорией «Б» — годен с незначительными ограничениями, не может служить в десантных войсках, пишет «Лента.ру».

Категория «А» — здоров, как терминатор, идет и служит. Категория «Б» — годен с незначительными ограничениями, такого человека могут определить не в десантные войска, не в летчики, а куда-то еще. Это уже комиссариат должен разобраться, — рассказал Броницкий.

Специалист отметил, что в категорию «В» — ограниченно годен, попадают люди с хроническими заболеваниями. Категория «Г» — временно не годен, ставится людям, которые получили травму, для прохождения повторной комиссии.

Минцифры ранее сообщило, что более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации подали за прошедший день сотрудники IT и телеком-компаний. Отмечается, что были выявлены типовые ошибки в ходе подачи заявлений, например, использование скорректированного шаблона формы-подтверждения. В ведомстве добавили, что IT-специалисты также при подаче заявления прикладывают некорректную электронную подпись.