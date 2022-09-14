«Вплоть до обездвиживания»: врач о печальных последствиях трещин на пятках Врач-дерматолог Божок рассказала о печальных последствиях трещин на пятках

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С возрастом у человека могут формироваться утолщения и трещины кожи на пятках, из-за неправильного ортопедического положения стопы, рассказала NEWS.ru врач-дерматокосметолог Ольга Божок. Специалист отметила, что в случае начала воспалительного процесса, дело может дойти и до обездвиживания.

Тут надо понимать, что с возрастом у нас могут формироваться утолщения кожи на пятках, связанные с неправильным ортопедическим положением стопы. Кожа вообще со временем теряет свою эластичность и огрубевает. И именно огрубевшая ткань, под давлением массы тела, начинает давать трещины и лопаться. После чего формируются серьезные раны, через которые в свою очередь в организм попадает инфекция. А так, как раны на пятках достаточно глубокие, там моментально начинает распространяться инфекционный процесс, вплоть до обездвиживания, из-за болевых ощущений, - заявила Божок.

Также дерматолог обратила внимание на некоторые средства профилактики призванные не допустить развития воспалительного процесса. Среди них стачивание и увлажнение огрубевших участков кожи. А также продукты богатые витаминами групп А и Е.

Для недопущения печальных последствий для организма необходимо постоянно следить за состоянием ног. Надо постоянно заниматься стачиванием, а также увлажнением огрубевших участков кожи. Также постарайтесь побольше продуктов содержащих витамины групп А и Е, например этими витаминами богата печень трески. В том числе можно обрабатывать проблемный участок увлажняющим кремом и фиксировать его на ноге пленкой, - отметила Божок

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