Вечером налегли на алкоголь и утром столкнулись с последствиями? Значит, пришло время для витаминного антипохмельного средства. Не волнуйтесь, пить сырые яйца не придется. Чай с имбирем и медом зарядит организм витаминами и поможет вернуться к жизни.
Ингредиенты
- Вода — 1 л
- Лимон — на свой вкус
- Корень имбиря — на свой вкус
- Мед или тростниковый сахар — 2 ст. л.
Рецепт
- Имбирь очистите и нарежьте тонкими пластинами.
- Выложите имбирь в кастрюлю с водой и варите от 20 минут или дольше.
- Добавьте мед или сахар.
- Процедите напиток в чайник.
- Подавайте с ломтиками лимона.
Готово!
Ранее мы поделились рецептом татарского чая с молоком, который также поможет при похмелье.
И помните: лучший способ справиться с похмельем — не допустить его!
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