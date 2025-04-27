Возвращаемся к жизни: простое антипохмельное средство приведет в чувство

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Рецепт антипохмельного средства — чай с медом и имбирем

Вечером налегли на алкоголь и утром столкнулись с последствиями? Значит, пришло время для витаминного антипохмельного средства. Не волнуйтесь, пить сырые яйца не придется. Чай с имбирем и медом зарядит организм витаминами и поможет вернуться к жизни.

Ингредиенты

Вода — 1 л

Лимон — на свой вкус

Корень имбиря — на свой вкус

Мед или тростниковый сахар — 2 ст. л.

Рецепт

Имбирь очистите и нарежьте тонкими пластинами. Выложите имбирь в кастрюлю с водой и варите от 20 минут или дольше. Добавьте мед или сахар. Процедите напиток в чайник. Подавайте с ломтиками лимона.

Готово!

Ранее мы поделились рецептом татарского чая с молоком, который также поможет при похмелье.

И помните: лучший способ справиться с похмельем — не допустить его!

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