Существует масса маринадов для шашлыков: на минералке, кефире, вине… Но нет ничего милее сердцу, чем тот самый легендарный вкус шашлыка с уксусом! Если вы разделяете это мнение, предлагаем приготовить наивкуснейший шашлык по рецепту из СССР.