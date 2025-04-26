Существует масса маринадов для шашлыков: на минералке, кефире, вине… Но нет ничего милее сердцу, чем тот самый легендарный вкус шашлыка с уксусом! Если вы разделяете это мнение, предлагаем приготовить наивкуснейший шашлык по рецепту из СССР.

Ингредиенты

На 2 кг свиной шеи возьмите:

  • 1–1,5 кг репчатого лука;
  • 3 ст. л. уксуса 9%;
  • 200–500 мл воды;
  • соль и черный перец по вкусу.

Рецепт

  1. Мясо вымойте, обсушите и нарежьте порционными кусками.
  2. Луковицы очистите, нашинкуйте крупными кольцами и примните, чтобы они пустили сок.
  3. Смешайте мясо с луком, посыпьте солью и перцем.
  4. В отдельной кастрюле смешайте уксус и воду, перемешайте.
  5. Залейте уксусным маринадом мясо, перемешайте.
  6. Отправьте мясо в холодильник мариноваться под крышкой или пленкой в течение 5 часов.
  7. Нанижите мясо на шампуры и отправьте на мангал с побелевшими углями.
  8. Обжаривайте со всех сторон до готовности.

Шашлык с уксусом готов!

Ранее мы поделились рецептом маринада для шашлыка из курицы.

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