Существует масса маринадов для шашлыков: на минералке, кефире, вине… Но нет ничего милее сердцу, чем тот самый легендарный вкус шашлыка с уксусом! Если вы разделяете это мнение, предлагаем приготовить наивкуснейший шашлык по рецепту из СССР.
Ингредиенты
На 2 кг свиной шеи возьмите:
- 1–1,5 кг репчатого лука;
- 3 ст. л. уксуса 9%;
- 200–500 мл воды;
- соль и черный перец по вкусу.
Рецепт
- Мясо вымойте, обсушите и нарежьте порционными кусками.
- Луковицы очистите, нашинкуйте крупными кольцами и примните, чтобы они пустили сок.
- Смешайте мясо с луком, посыпьте солью и перцем.
- В отдельной кастрюле смешайте уксус и воду, перемешайте.
- Залейте уксусным маринадом мясо, перемешайте.
- Отправьте мясо в холодильник мариноваться под крышкой или пленкой в течение 5 часов.
- Нанижите мясо на шампуры и отправьте на мангал с побелевшими углями.
- Обжаривайте со всех сторон до готовности.
Шашлык с уксусом готов!
Ранее мы поделились рецептом маринада для шашлыка из курицы.
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