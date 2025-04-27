Просто и сытно: салат с мясом «Шахтерский» для тех, кто знает толк в мясе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с мясом «Шахтерский»

Устали от диетических салатов, которые даже не утоляют голод? Тогда вкуснейший сытный салат «Шахтерский» — то, что вам нужно! Получается вкусно и без излишков: то, что нужно для любителей простой и питательной еды.

Рецепт

Возьмите 300 г говядины или постной свинины, вымойте. Выложите в кастрюлю с кипящей водой, чуть подсолите и варите от 30 до 50 минут на слабом огне. (Говядину готовьте 40–50 минут, а свинину — 30–40 минут в зависимости от толщины куска.) После варки оставьте мясо остывать в бульоне, затем извлеките и нашинкуйте тонкой соломкой.

3 крупных соленых огурца также нашинуйте соломкой. 1 репчатую луковицу нарежьте полукольцами, разберите на перья, выложите в сито и промойте водой, после чего отожмите. Соедините огурцы с луком, следом добавьте мясо.

В сотейник влейте 50 мл растительного масла, добавьте 1 лаврушку, 2 зубчика чеснока, 8 горошин перца, а также кинзу и кориандр по вкусу. Разогрейте до румяности чеснока. Влейте теплое масло в салат. Можете использовать сито, чтобы отделить пряности: они уже отдали маслу свой аромат и в самом салате не нужны.

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Перемешайте, накройте пленкой и отправьте в холодильник на 12 часов.

Готово!

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