Возомнившего себя богом челябинца отправили в психбольницу

В Челябинске сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя, который называл себя богом и заявлял о наличии у него разрешения на оружие. Его направили в психиатрическую клинику для проверки на вменяемость, сообщает «360».
В полицию на челябинца
Кроме того, в свете событий в Казани, соседей челябинца особенно напугали его слова о разрешении на оружие. К тому же мужчина опубликовал в соцсети справку об отсутствии у него медицинских противопоказаний.
Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.
В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.
В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.
Незадолго до нападения Галялиев создал канал в Telegram, где провозгласил себя богом. В день совершения преступления он сфотографировался в защитной маске с надписью «бог» и заявил, что нападёт на школу, а потом убьёт и себя.