Возомнившего себя богом челябинца отправили в психбольницу

https://static.news.ru/photo/1de7eeaa-b483-11eb-b26c-96000091f725_660.jpg Фото: tv360/t.me

В Челябинске сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя, который называл себя богом и заявлял о наличии у него разрешения на оружие. Его направили в психиатрическую клинику для проверки на вменяемость, сообщает «360».

В полицию на челябинца пожаловались соседи. По их словам, мужчина ведёт себя неадекватно — бегает по подъезду, стучит в стены к соседям, кричит о том, что он бог. Подтверждением их слов стал видеоролик, который сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ходе мониторинга соцсетей.

Кроме того, в свете событий в Казани, соседей челябинца особенно напугали его слова о разрешении на оружие. К тому же мужчина опубликовал в соцсети справку об отсутствии у него медицинских противопоказаний.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.

Незадолго до нападения Галялиев создал канал в Telegram, где провозгласил себя богом. В день совершения преступления он сфотографировался в защитной маске с надписью «бог» и заявил, что нападёт на школу, а потом убьёт и себя.