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21 июля 2025 в 05:00

Воздушный бисквит и персики! Идеальный дуэт в домашнем рулете

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Воздушный бисквит и персики! Идеальный дуэт в домашнем рулете. Лёгкий рулет с персиками можно приготовить хоть к завтраку, хоть для гостей. Главное — спелые фрукты и аккуратность при сборке. Вместо свежих подойдут консервированные, а в качестве бонуса — никакого масла и кремов. Просто, вкусно и зрительно эффектно.

Ингредиенты

  • Яйцо куриное — 5 шт.
  • Сахар — 70 г
  • Соль — щепотка
  • Ванилин — на кончике ножа
  • Мука пшеничная — 100 г
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Персики — 600 г

Приготовление

  1. Белки отделить от желтков. Взбить белки с солью и сахаром до пены, добавить желтки и снова взбить. Ввести муку с разрыхлителем, аккуратно перемешать. Персики очистить от кожицы, нарезать дольками.
  2. Выложить пергамент на противень, разложить персики, сверху тесто. Выпекать при 180 °C 15–20 минут до светлой корочки. Перевернуть пласт персиками вверх, снять пергамент. Свернуть тёплый рулет в бумагу и остудить.

Подавать охлаждённым. Такой рулетик хорошо режется и отлично держит форму.

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простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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