Воздушный бисквит и персики! Идеальный дуэт в домашнем рулете. Лёгкий рулет с персиками можно приготовить хоть к завтраку, хоть для гостей. Главное — спелые фрукты и аккуратность при сборке. Вместо свежих подойдут консервированные, а в качестве бонуса — никакого масла и кремов. Просто, вкусно и зрительно эффектно.

Ингредиенты

Яйцо куриное — 5 шт.

Сахар — 70 г

Соль — щепотка

Ванилин — на кончике ножа

Мука пшеничная — 100 г

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Персики — 600 г

Приготовление

Белки отделить от желтков. Взбить белки с солью и сахаром до пены, добавить желтки и снова взбить. Ввести муку с разрыхлителем, аккуратно перемешать. Персики очистить от кожицы, нарезать дольками. Выложить пергамент на противень, разложить персики, сверху тесто. Выпекать при 180 °C 15–20 минут до светлой корочки. Перевернуть пласт персиками вверх, снять пергамент. Свернуть тёплый рулет в бумагу и остудить.

Подавать охлаждённым. Такой рулетик хорошо режется и отлично держит форму.

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