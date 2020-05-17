Воскресный индекс самоизоляции в Москве не меняется две недели

Согласно данным «Яндекса», в 9:00 в воскресенье, 17 мая, индекс самоизоляции в столице равнялся 3,8, как и в прошлое воскресенье.
В Подмосковье больше всего жителей вышли с утра на улицу в Котельниках, Пушкино, Лыткарино, Ногинске, Домодедово, Ступино и Солнечногорске. Строже всего режим самоизоляции соблюдают в Королёве, Фрязино и Лыткарино, там индекс равен 4,3,
Индекс самоизоляции рассчитывается исходя из данных об использовании приложений и сервисов «Яндекса». В его основе — сопоставление сведений об активности горожан во время действия связанных с пандемией коронавируса ограничений в жизни Москвы и в обычное время.
Как писал NEWS.ru ранее, нелегальные гонки в очередной раз устроили представители столичной золотой молодёжи, несмотря на режим самоизоляции, который в Москве продлён до 31 мая. Ограничительные меры не помешали засидевшимся дома молодым людям, и они решили погонять на своих автомобилях у «Москва-Сити».
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