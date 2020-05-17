Воскресный индекс самоизоляции в Москве не меняется две недели

https://static.news.ru/photo/91b794d2-980c-11ea-87d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно данным «Яндекса», в 9:00 в воскресенье, 17 мая, индекс самоизоляции в столице равнялся 3,8, как и в прошлое воскресенье.

В Подмосковье больше всего жителей вышли с утра на улицу в Котельниках, Пушкино, Лыткарино, Ногинске, Домодедово, Ступино и Солнечногорске. Строже всего режим самоизоляции соблюдают в Королёве, Фрязино и Лыткарино, там индекс равен 4,3, передаёт «Интерфакс».

Индекс самоизоляции рассчитывается исходя из данных об использовании приложений и сервисов «Яндекса». В его основе — сопоставление сведений об активности горожан во время действия связанных с пандемией коронавируса ограничений в жизни Москвы и в обычное время.

Как писал NEWS.ru ранее, нелегальные гонки в очередной раз устроили представители столичной золотой молодёжи, несмотря на режим самоизоляции, который в Москве продлён до 31 мая. Ограничительные меры не помешали засидевшимся дома молодым людям, и они решили погонять на своих автомобилях у «Москва-Сити».