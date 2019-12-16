https://static.news.ru/photo/cb5aa36a-207e-11ea-b9db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eddie Moore/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россияне в 2020 году получат восемь коротких рабочих недель. Они появятся из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

Укороченными станут трудовые недели в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре. Так, неделя, которая последует сразу после Новогодних каникул, окажется двухдневной. Четыре рабочих дня будет в неделях, на которые приходятся День защитника Отечества, Международный женский день и День весны и труда. Первая рабочая неделя мая станет трёхдневной из-за переноса выходных дней. Выходные, приуроченные ко Дню Победы, сократят и следующую рабочую неделю мая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роструд разъяснил положение о дополнительном оплачиваемом отпуске. Работники с ненормированным рабочим днём имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее чем три дня. Также при таком трудовом графике россияне на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни.