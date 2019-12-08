https://static.news.ru/photo/00effe74-1960-11ea-9e0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Работники с ненормированным рабочим днём имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее чем три дня. Также при таком трудовом графике россияне на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни.

Об этом рассказали в Роструде, сообщает «Российская газета».

Издание отмечает, что постоянное, а не эпизодическое привлечение работника к труду сверх обычной нормы может быть расценено контролирующими и судебными органами как сверхурочная работа. В этом случае сотрудник сможет рассчитывать на компенсацию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роструд рассказал, как превратить 31 декабря в выходной. В соответствии с производственным календарём новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет сокращённым рабочим днём. Он может стать выходным, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха. Об этом сообщил замруководителя Роструда Иван Шкловец. Он пояснил, что руководители компаний не имеют прав по переносу выходных.