«Вопрос в бюджете»: доцент о планах ввести гольф в школьную программу Доцент Корягина: новые виды спорта в школах потребуют финансирования

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Введение новых видов спорта, таких как гольф и чирлидинг, в школьную программу потребует дополнительного финансирования, рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Инга Корягина. В разговоре с «360» эксперт подчеркнула, что основной вопрос заключается в бюджете и источниках его пополнения.

Вопрос всегда в бюджете и источнике его пополнения: будут ли выделены средства на повышение квалификации или переобучение преподавателей? — пояснила Корягина.

Она отметила, что школы могут как нанять новых преподавателей, так и обучить уже работающих учителей физкультуры. Корягина добавила, что также важно выяснить, кто должен обеспечить экипировку учеников. По ее словам, не все семьи смогут взять на себя эту статью расходов. Если эти проблемы удастся решить, то «радость детей от познания нового и открывшихся новых возможностей» будет компенсировать все трудности, уверена доцент.

Ранее стало известно, что Минпросвещения включило в школьную программу по физкультуре новые виды спорта — чирлидинг, гольф, ушу. В приказе отметили, что гольф «формирует патриотизм и нравственные качества».

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru отметил, что гольф является полезной игрой, которая развивает координацию и воспитывает в детях честность. При этом он усомнился, что данный вид спорта является патриотичным.