«Ничего патриотического»: Вассерман высказался о введении гольфа в школах Вассерман не нашел ничего патриотического в введении гольфа в школах

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Анатолий Вассерман

Гольф – игра полезная, она развивает координацию и способствует честности, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя планы ввести ее в школьную программу. Однако он сомневается в ее патриотизме. По его словам, эту игру придумали не русские пастухи, а шотландские.

Насчет патриотизма, я сильно сомневаюсь. Эту игру придумали не русские пастухи, а шотландские. Ничего особо патриотического я здесь не вижу. Но гольф действительно развивает многие полезные качества, прежде всего координацию движения, причем сложных и разных. Гольф способствует честности, поскольку в этой игре немало ситуаций, когда приходится самостоятельно оценивать свои ошибки. Игра полезна, но не знаю, стоит ли выбирать именно ее, — сообщил Вассерман.

Ранее Вассерман заявил, что обществознание будет серьезно изменено как школьный предмет, но полностью его не исключат из программы. По его словам, этот вопрос находится в стадии обсуждения.

Ранее Минпросвещения опубликовало приказ, из которого следует, что обществознание уберут из программы обучения шестого, седьмого и восьмого классов. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Так, уроки обществознания будут преподавать начиная с девятого класса. На изучение данного предмета будет отведен один час в неделю.