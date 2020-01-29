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Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ не смогла прийти к согласию в вопросе необходимости электронного голосования.

Об этом рассказал сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

У нас раскололась рабочая группа, нужно электронное голосование или нет. Я считаю, что, наверное, нужно. Но нам нужно обезопасить от того, чтобы не было там возможностей двойного, тройного голосования. Я считаю, что нужно максимально упростить процедуру, соответственно обезопасить ее, — цитирует Крашенинникова «Интерфакс».

Сопредседатель рабочей группы также отметил, что не считает необходимым вводить порог явки для голосования о необходимости поправок в Основной закон. Крашенинников, однако, подчеркнул, что по этому вопросу необходимо прийти к консенсусу между всеми членами группы.

15 января президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил изменить Конституцию РФ. Он заявил о необходимости закрепить в Основном законе страны приоритет российских правовых норм над международными, встроить местное самоуправление в вертикаль власти, усилить статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, поставить судей в зависимость от президента и Совета Федерации, ввести дополнительные ограничения для занятия должности президента и ряд других мер.

Глава государства учредил рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон РФ. Как сообщал NEWS.ru, 16 января Путин провёл первое установочное заседание рабочей группы.