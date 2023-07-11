Волынская резня: как это было на самом деле, простила ли Польша Украину 11 июля 1943 года украинские националисты напали на поляков

Фото: Władysława Siemaszków/Henryk Słowiński collectio/Public domain/Wikimedia Commons

В ночь с 10 на 11 июля 1943 года Украинская повстанческая армия (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) при поддержке крестьянства напала на поляков, которые жили в деревнях Западной Украины. В 2009 году парламент Польши выпустил резолюцию «О трагической судьбе поляков на Восточных Кресах» (Восточными Кресами назывались Западные Украина и Белоруссия, присоединенные к СССР). Там подробно рассказывается о массовом уничтожении поляков (Волынской резне), которое произошло 80 лет назад. Что послужило причинами, кто виновен и какие цели были у УПА, NEWS.ru узнал у Максима Вилкова, редактора «Журнала Российских и восточноевропейских исторических исследований», координатора «Группы информации по преступлениям против личности».

Как и почему начался конфликт украинцев и поляков

— Какими были отношения поляков и украинцев на Волыни до Второй мировой войны?

— Польша строилась как моноэтничное государство. Целью правительства Пилсудского (глава польского государства в 1918–1935 годах. — NEWS.ru) и его наследников было заявлено ополячивание всех этнических меньшинств. Это проявлялось в двух направлениях. Во-первых, введение запретов на изучение национального языка, ограничение религии, во-вторых, создание на территории Западной Украины и Западной Беларуси поселений из поляков — в основном бывших военных, которым давали там землю. Так называемых «осадников».

Подавление местного населения привело к созданию Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и впоследствии УПА, первой целью которой была борьба с польским национализмом на Волыни и в Галиции.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Юзеф Пилсудский и Рыдз-Смиглы. 1920 год

После освободительного похода Красной армии в Польшу в 1939 году польское население стало восприниматься как ненадежное и в значительной части подверглось депортации. Причем в первую очередь это коснулось «осадников».

В свою очередь, для ОУН в 1939 году поражение Польши послужило сигналом к сведению счетов с поляками, а после присоединения Западной Украины к СССР — переориентации на борьбу с СССР и восприятию поляков как «нежелательного» этнического меньшинства.

Как следует из программы ОУН, опубликованной 1941 году, в независимой Украине будущего не должно было остаться «ни кацапа, ни жида, ни ляха».

— Что произошло после начала Великой Отечественной войны? Ведь антагонизм двух этнических групп должен был как-то проявиться?

— После начала Великой Отечественной войны украинские националисты присоединились к нацистскому вторжению. Уже с первых дней, по мере продвижения по территории СССР, они нападали на польских активистов, устраивали террор и убивали жителей польских сел, поскольку подозревали их в нелояльности.

Начиная с 1942 года, количество нападений на польские деревни на Волыни и Галиции очень сильно увеличилось. В первую очередь это связано с тем, что постепенно ослаблялся контроль над украинскими националистами со стороны немецкой администрации. Ко второй половине 1942 года она выделяла всё меньше сил для контроля территории. И в регион проникли отряды Ковпака. По донесениям передовых отрядов партизан, которые проникали на территорию Волыни и Галиции, можно говорить о лояльном отношении местного населения. Партизан встречали хорошо.

Одновременно с этим со стороны оккупированной нацистами Польши на территорию Волыни начинали проникать уже отряды Армии Крайовой (АК) (организация польского Сопротивления, боровшегося против германской оккупации. — NEWS.ru). Для разнообразных отрядов УПА, бандеровцев и той украинской государственности, которую они намеревались создать, АК представляла большую опасность.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Повстанцы-харцеры Армии Крайова во время Варшавского восстания 1944 года

Все вместе это приводит к тому, что украинские националисты начинали активнейшим образом бороться с польским населением. В регионе была чересполосица, польские и украинские деревни соседствовали друг с другом. Националисты убивали все больше и больше людей.

— Поляки как-то сопротивлялись начавшемуся террору или пытались убежать к партизанам?

— Террор украинских националистов привел к тому, что в начале 1943 года организовалась польская самооборона в этих польских городках и селах. Она готовилась к борьбе, пыталась получить оружие, начинала налаживать связи как с советскими партизанами, так и с АК. И в результате террора украинских националистов в 1941–1942 годах Волынь в 1943 году готова была принять партизанскую армию, например, Сидора Ковпака. Что могло фактически вылиться в создание государства внутри оккупированной нацистами территории, как это неоднократно происходило в советской Белоруссии или на территории Югославии.

Какими были причины этнических «чисток» и какова роль Германии

— Что привело к Волынской резне?

— Главная причина Волынской резни — это желание немецкого командования ликвидировать базу населения, потенциально лояльного к советским партизанам.

— Неудачи Вермахта на восточном фронте могли как-то подстегнуть украинских националистов?

— Думаю, что важным фактором, который спровоцировал начало резни, была победа советских войск под Сталинградом в 1943 году. Потому что с этого момента в документах УПА явно прослеживалась ожившая надежда на создание своего национального государства.

В 1941 году они очень на это надеялись. Под руководством Ярослава Стецько (первый заместитель главы Организации украинских националистов (ОУН-Б) Степана Бандеры. — NEWS.ru) формировались государственные органы. Но немцы им не дали ничего сделать. Самых активных товарищей временно изолировали. Однако самых полезных членов УПА взяли на службу в полицейские батальоны. Остальных распустили по деревням, где они вели каждодневный такой террор малой интенсивности.

К 1943 году украинские националисты, во-первых, начали бояться, что Гитлер все-таки проиграет, а во-вторых, у них появилась надежда, что немцы будут вынуждены создать украинское государство. Это встречалось уже в документах третьего съезда ОУН-Б, который состоялся в феврале 1943 года. Тогда же было принято решение начать партизанскую борьбу на территории западной Украины против польских и советских партизан. То есть против всех тех сил, которые могут помешать созданию Украинского нацистского государства.

И вот с этого момента начался полномасштабный террор.

— Как отреагировали в Германии? Ведь получается, что немецкие же подчиненные-союзники начали в тылу никем не санкционированные боевые действия?

— Отношение немцев ко всему этому было двояко. С одной стороны, официально они не поддержали террор и геноцид по отношению к польскому населению со стороны УПА. Более того, они приветствовали вхождение поляков с этих территорий в полицейские батальоны, которое активно происходило с 1943 года. Немцы выдавали оружие местным отрядам самообороны и даже осуществляли из ряда мест некое подобие «эвакуации» польского населения.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Бур-Коморовский и фон дем Бах

С другой стороны, серьезных столкновений непосредственно с немецкими частями у украинских националистов не было. Были эксцессы на местах — их можно найти. Их очень любят современные украинские националисты, чтобы показать, что УПА боролась и против немцев. Но на практике при подобном столкновении немцы чаще всего просто уходили и оставляли польское население на расправу украинским националистом. При этом контакты между немецким руководством, немецкими частями и руководством украинских националистов не прекращались.

То есть можно сказать, что немцы видели в этом, без сомнения, определенную для себя пользу. По примеру того, что они делали в Белоруссии, но если там были официальные карательные акции, то здесь нелояльное население уничтожалось руками украинских националистов. Обычная практика, которую нацисты поддерживали на всех оккупированных территориях: в Югославии, Чехии, Словакии, — везде.

И по мере приближения Красной армии контакты между нацистскими оккупационными властями и украинскими националистами, поддержка, оказанная ими друг другу, только возрастала.

С чего началась и как закончилась Волынская резня

— Как происходила Волынская резня и что было ее началом?

— Событием, от которого начинается отсчет Волынской резни, стала бойня в селе Поросля 9 февраля 1943 года. Это была маленькая деревня на 26 домов. Боевики ОУНа попросились в нее на постой. После чего, хорошо и плотно поев, украинские националисты вырезали всех ее жителей — женщин, детей, стариков, мужчин.

Порядка 150–180 человек погибли в этом селе. При этом их именно вырезали. То есть украинские националисты не использовали огнестрельное оружие, а использовали подручный сельхозинвентарь. Топоры, вилы, мотыги — все, что попадется под руки.

Убийства по такому сценарию происходили в течение всего 1943 года и в первую половину 1944-го по всей Волыни и Галиции. Поскольку люди были уже обучены в антиеврейских акциях на той же самой Волыни. Причем в регионе уже в 1941–1942 годах происходило сожжение деревень вместе с жителями, массовые убийства, изъятие ценностей — все, что сопровождало нацистскую оккупацию и истребительную политику.

Типичный пример того, как это происходило, дает стенограмма допроса командира взвода Степана Редеши.

«Мы окружили пять польских сел и за одну ночь сожгли их. При этом все население от младенцев до стариков было вырезано. В общей сложности убито более 2000 человек. Мой взвод принимал участие в сожжении большого польского села.... Мы вырезали порядка 1000 поляков», — говорится в сообщении.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Добровольцы дивизии в г. Санок ждут Ганса Франка, входящего в греко-католическую (униатскую) церковь

В рамках геноцидной политики внутри украинских отрядов происходила специализация. Одни занимались поджиганием, другие специализировались на том, чтобы резать, третьи — колоть. Это отличает геноцид, который проводился националистами на Волыни, от того, который проводился немцами — звериная жестокость, садизм, наслаждение, которое получают каратели от массовых убийств.

11 июля 1943 года было одновременно уничтожено 150 польских сел, деревень и хуторов.

Сильно разнятся цифры убитых в результате геноцида польского населения на Волыни и Галиции с февраля 1943 года по середину 1944 года. Украинские историки пытаются их занизить любыми способами. Но даже они доходят до цифры в 40–60 тысяч человек. Официальная польская историография говорит о 100–120 тысячах погибших. Исследователи непосредственно из польских переселенцев с Восточных Крес называют цифру до 300 тысяч человек погибшими. То есть масштабы, конечно, чудовищные.

— Почему закончилась резня? Разве украинские националисты собирались ее останавливать?

— Закончилась Волынская резня в 1944 году, когда на территорию Западной Украины и Западной Беларуси пришла Красная армия. Впереди шли партизанские отряды, которые вставали на защиту местного польского населения. В этих условиях сил у украинских националистов уже не хватало на то, чтобы отвлекаться на террор польского населения.

К тому же сформировался тактический союз между отрядами АК и украинскими националистами. Немцы лишили последних своей поддержки. УПА искала возможности продолжать военные действия против Красной армии. Вчерашние противники начинали действовать совместно. И уже в 1945 году мы видим, как на тактическом уровне отряды АК сотрудничали с украинскими националистами в борьбе против уже советских администраций. Террор на самом деле продолжался, но теперь он носил уже такой четкий антисоветский характер.

Одновременно с этим, после создания Польской Народной Республики (ПНР), у нас происходил обмен населением. То есть польское население Западной Украины и Западной Беларуси переселялось на западные территории Польши, которые она получила в результате раздела Третьего рейха. В свою очередь украинское население из восточных районов Польши переселялось на территории Западной Украины и Западной Беларуси. Таким образом, советское и польское правительства пытались разрешить ситуацию межнационального конфликта, который мог сильно осложнять дальнейшее сосуществование двух социалистических государств.

Почему о резне молчали в СССР

— О Волынской резне не очень любили говорить в Союзе. Откуда же мы знаем большинство фактов о польском геноциде на Украине?

— В СССР эта страница история активно не педалировалась. В рамках советской национальной политики говорилось, что террор совершался немецкими нацистами и их местными пособниками. Однако ни в коем случае не надо было заострять внимание на теме местного этнического конфликта.

В Польше, наоборот, тема Восточных Крес активно продвигается. На западе страны существует огромное достаточно влиятельное движение под названием «Кресовики». То есть люди, которые были переселены с запада Украины и Белоруссии. И это важный региональный фактор.

Ежегодно в память о массовом уничтожении поляков проводятся мероприятия и научные конференции. Издано гигантское количество академической и публицистической литературы по вопросам Волынской резни. Там проведена колоссальная работа по документированию всех случаев. Если к этому обратиться серьезно, то масштабы этой трагедии больше всего и лучше всего изучены в Польше.

— Оказывает ли сейчас Волынская резня какое-то влияние на польско-украинские отношения?

— Это такой важный фактор, который длительное время оказывал влияние на отношения этих двух стран уже после развала СССР. И во многом продолжает оказывать и сейчас. Внутри Польши существует громадная критика собственного правительства за нынешний лояльный подход к факту преступлений, которые совершались бандеровцами в отношении польского населения.

Фото: Stako/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org Гданьск. Памятник полякам, уничтоженным ОУН — УПА на Волыни и в восточной Польше в 1943—1945 годах

Как этот фактор будет влиять дальше? По мере усталости Польши от поддержки Украины в нынешнем конфликте, конечно, будет очень интересно посмотреть. Но то, что это такой важный фактор, на который полякам нельзя не реагировать, — это однозначно.

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