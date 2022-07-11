Дуда: Польша намерена добиваться от Украины правды о Волынской трагедии

Фото: Darek Delmanowicz/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда

Власти Польши будут добиваться констатации Украиной правды о преступлениях ОУН-УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), заявил президент Польши Анджей Дуда на выступлении в День памяти жертв геноцида. По его словам, которые приводит ТАСС, 79 лет назад на востоке оккупированной немцами Польши было совершено преступление, которое можно назвать геноцидом и которое отняло жизни более 100 тысяч человек.

Чего мы хотим? Мы хотим правды. Хотим могил. Мы хотим молиться на могилах наших близких и родных, — отметил польский лидер.

По его словам, так называемая Волынская резня остается для поляков и украинцев болезненной темой, требующей твердой констатации правды, которая тем не менее должна прозвучать. Дуда выразил уверенность в том, что правды об этом событии удастся добиться спокойными действиями, в том числе благодаря благоприятной атмосфере с другой стороны.

В феврале 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни. В 2016 году польский парламент учредил Национальный день памяти жертв геноцида: 11 июля по всей стране проводятся лекции, встречи и выставки, посвященные трагической судьбе поляков на Волыни.

Ранее Дуда заявил, что поляки не станут мстить украинцам за Волынскую резню, хотя события, происходившие с 1943 по 1944 год, навсегда останутся в памяти польского народа. Дуда подчеркнул, что массовые убийства поляков на западной Украине совершались их территориальными соседями.