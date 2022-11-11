В Польше предложен законопроект с требованием к украинцам осудить ОУН-УПА В сейм Польши внесен законопроект, требующий от украинцев осудить УПА и ОУН

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В cейме Польши предложили законопроект, требующий от проживающих на территории страны украинцев осудить Украинскую повстанческую армию (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и Организацию украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщил обозреватель портала Kresy Марек Троян. Согласно положениям документа, украинцы должны подтвердить, что им известно о преступлениях, совершенных УПА против поляков в годы Второй мировой войны, и осудить террористическую деятельность ОУН в Польше.

Представители «Конфедерации польской короны», партии депутата Гжегожа Брауна, и ее молодежное отделение представили законопроект декларации лояльности Республике Польше, также называемый антибандеровским законом, для жителей Украины в Польше, — говорится в публикации.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны будут добиваться констатации Украиной правды о преступлениях УПА. По его словам, так называемая Волынская резня остается для поляков и украинцев болезненной темой, требующей твердой констатации правды, которая должна прозвучать. Дуда выразил уверенность в том, что признания удастся добиться мирным путем.