https://static.news.ru/photo/8dad5806-ea8b-11e9-a06a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госдума рассматривает вопрос принятия законопроекта, обязывающего девелоперов сдавать новые жилые микрорайоны с социальной инфраструктурой и благоустройством. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин во время «правительственного часа» с участием вице-премьера Виталия Мутко.

Мы можем принять такую норму, и это будет закон прямого действия, обязывающий сдавать микрорайоны при комплексной застройке, учитывающей вопросы с социальной структурой: поликлиника, школа, детский садик, сквер, место для отдыха с детьми, чтобы учитывались транспортные вопросы <...>. Мы инициируем такой законопроект, — цитирует Володина « Интерфакс ».

Спикер Госдумы предположил, что соответствующие поправки смогут с 2021 года исключить ситуацию, при которой в регионах «параллельно с вводом жилья не строятся садики, школы».

Также Вячеслав Володин обратил внимание на то, что часто в микрорайонах работают полицейские, которые могут жить на другом конце города, из-за чего их невозможно найти после окончания рабочего дня. В связи с этим он предложил закрепить в каждом новом жилом квартале опорный пункт участкового полицейского с квартирой для него.

Как писал News.ru, ранее вице-премьер Виталий Мутко на «правительственном часе» в Госдуме сообщил, что свыше 70 млн кв. м жилья в РФ строятся без привлечения эскроу.