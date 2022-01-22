Володин потребовал наказывать чиновников за стаи бездомных псов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин хочет ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. В своём Telegram-канале он написал, что «дети не должны быть жертвами бездействия взрослых, но сводить счёты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации». Политик предложил разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов.

Именно из-за нашей безответственности появляются бродячие собаки, выброшенные их владельцами. Представители местных органов власти не считают эту проблему для себя приоритетной. Количество бездомных собак увеличивается. Нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия, — отметил Володин.

Он предложил освободить частные приюты от налогов на землю, выделить им средства на корм, строительство приютов и стерилизацию бездомных псов. По словам парламентария, главная задача чиновников — создать условия для тех людей, которые по собственной инициативе и из сострадания к животным оказывает помощь, спасает их.

Володин пообещал максимально оперативно с региональными властями, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами проанализировать ситуацию и выработать предложения по новым законам.

В Забайкалье 22 января свора собак напала на семилетнюю девочку в селе Домна Читинского района. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту её гибели.