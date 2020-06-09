Володин поручил комитету Госдумы взять контроль над ДТП с Ефремовым

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился взять контроль над расследованием ДТП с Михаилом Ефремовым комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Что касается давления на следствие, это недопустимо, давайте попросим комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один для всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека — наказание до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был, — цитирует Володина РИА Новости.

Политик также подчеркнул, что Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Но ответственность сейчас установлена очень высокая, — подчеркнул он.

NEWS.ru писал ранее, что Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП. Инцидент произошёл у дома № 3 на Смоленской площади.