Волейболист Спиридонов назвал ситуацию с коронавирусом «клоунадой»

https://static.news.ru/photo/7166d8a6-79a7-11ea-bc8b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Спиридонов Фото: spirik15/instagram.com

Волейболист уфимского «Урала» Алексей Спиридонов назвал ситуацию с коронавирусом «какой-то клоунадой». По словам спортсмена, люди и так умирают каждый день.

Ситуация с коронавирусом? Клоунада какая-то. Я о таких строгих мерах. Чего сидеть дома-то? Люди каждый день умирают и без коронавируса, — сказал он в интервью РИА Новости.

Как рассказал волейболист, его жена боится вируса и заставляет его мыть руки, когда он выносит мусор в своём дворе. Он отметил, что раз президент ввёл режим самоизоляции, то его надо соблюдать, тем более что ему есть чем заняться, поскольку у него есть дети.

Спиридонов также отметил, что не боится заразится COVID-19.

А чего бояться-то коронавируса? Я не боюсь. Мы всё равно все рано или поздно умрём, — сказал он.

Как писал NEWS.ru ранее, Алексей Спиридонов устроил потасовку на детском теннисном турнире в Уфе. Организаторы мероприятия решили снять с финала дочь Спиридонова, что не понравилось спортсмену. Он был агрессивно настроен и оскорблял других родителей юных участников турнира.