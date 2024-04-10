Войсковая часть попросила передать ей на службу осужденного Стрелкова Baza: командир войсковой части просит направить к себе на службу Стрелкова

ВрИО командира одной из войсковых частей, дислоцирующаяся на территории ДНР, попросил у военного комиссара Москвы отправить к ним на службу осужденного по экстремистской статье экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, передает Telegram-канал Baza и публикует соответствующий документ. Стрелкова хотят видеть в должности командира взвода.

Полковник запаса Гиркин Игорь Всеволодович, 17 декабря 1970 года рождения рассмотрен <...> к назначению на вакантную должность командира взвода, — говорится в документе.

Документ был направлен военному комиссару еще в январе. При этом адвокат Александр Молохов сомневается, что просьбу войсковой части удовлетворят. Чтобы попасть на СВО Стрелкову должны отметить приговор или президент должен его помиловать.

15 мая суд рассмотрит апелляционную жалобу экс-министра обороны ДНР. Стрелков намерен обжаловать 4-летний приговор по делу о публичных призывах к экстремизму. Стрелков был задержан в июле 2023 года по делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Тогда же суд арестовал его. Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в Telegram-канале Стрелкова, в частности сообщения об обеспечении военнослужащих Народной милиции ДНР деньгами.