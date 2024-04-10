Суд назначил дату рассмотрения жалобы Стрелкова на приговор РБК: суд рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову 15 мая

Суд рассмотрит апелляционную жалобу экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) 15 мая, сообщил РБК со ссылкой на адвоката осужденного Александра Молохова. Стрелков намерен обжаловать 4-летний приговор по делу о публичных призывах к экстремизму.

В конце января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам заключения в колонии общего режима. Ему также запрещено администрировать сайты в течение трех лет. Слушания по делу Стрелкова проходили в закрытом режиме. Жалобу на приговор рассмотрит Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

Стрелков был задержан в июле 2023 года по делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Тогда же суд арестовал его. Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в Telegram-канале Стрелкова, в частности сообщения об обеспечении военнослужащих Народной милиции ДНР деньгами. 29 августа Стрелков по время заседания суда признался, что не понял, почему был арестован. По его словам, он не собирался скрываться от правоохранительных органов.

25 января Игорь Стрелков решением суда был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Он публично призывал пользователей телекоммуникационной сети Интернет к экстремистской деятельности, пояснили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее Молохов заявил, что Стрелков (Гиркин) может отправиться добровольцем в зону СВО. Юрист также обратил внимание, что также не исключается вариант с условно-досрочным освобождением Стрелкова.