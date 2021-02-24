Война памятников: Невский против Дзержинского

Уже завтра должно начаться голосование, способное закрыть архитектурную проблему Лубянки. В этой связи многих интересует вопрос, не повторится ли история с конкурсом «Имя России», проводившимся под эгидой ВГТРК, когда образ Александра Невского оказался той самой «соломинкой», спасшей весь проект от нежелательного результата.

Сейчас же московские власти, откликаясь на инициативу консерваторов-традиционалистов Александра Проханова и Захара Прилепина, призвавших вернуть памятник Железному Феликсу на Лубянскую площадь, опять решили поиграть в демократию. В стиле Швейцарии провести на портале «Активный гражданин» голосование, дабы выяснить: хотят ли москвичи восстановления памятника герою революции или установки на том выигрышном месте монумента в честь героя исторического, почти былинного — князя Александра Ярославича, прозванного потомками Невским.

К слову, в столице есть улица имени Александра Невского. Немногие, видимо, знают, что есть и скромный памятник Феликсу Дзержинскому, который сохранился у переделанного под ВШЭ корпуса бывшей ткацкой фабрики. Причём руководство вуза решило его сохранить как историческую деталь. Это к тому, что обоим историческим персонажам дань памяти уже воздана. И в принципе можно было бы предложить на это свято место, которое, вопреки поговорке, давно пусто, установить статую фактически основателя России Ивана III или героев долгое время игнорировавшейся битвы при Молодях, победа в которой рати под командованием князей Воротынского и Хворостинина избавила страну от угрозы нового ордынского ига. Выбор среди не отлитых ещё в бронзе героев у нас большой.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Отчего же опять встал вопрос об Александре Невском? Видимо, организаторы очередного неформального голосования исходили из того, что князь не просто великолепно знаком широкой аудитории и из школьных учебников, и из популярных фильмов. Эпизоды, когда он наводил на своих соперников ордынские силы, у нас особо не афишируются. А потому Александр Ярославич — герой, который ни у кого не вызывает исторической изжоги. Что, в частности, доказало проводившееся почти тринадцать лет назад голосование «Имя России», призванное выяснить самого популярного исторического персонажа российской истории.

Тогда, правда, вышел неожиданный конфуз. Долгое время при многоступенчатом голосовании лидировал Иосиф Сталин, победа которого явно не входила в расчёты организаторов, представлявших ВГТРК. В результате чуть ли не за одну решающую ночь соотношение сил вдруг изменилось и лавры достались Невскому. Много было тогда разговоров об искусственной накрутке голосов. Но, повторимся, Новгородский и Владимирский князь — фигура исторически масштабная, а потому возражать против неё никто не решается.

Не исключено, что именно по этой причине тень Невского опять призвали на подмогу в решении застарелой головоломки — как закрыть вопрос с местом памятника Дзержинскому, не спровоцировав новый виток раскола в обществе. Решительно отказать левым в возвращении Дзержинского, значит, потерять опору в тех слоях, вернуть памятник — дать повод для громких криков о наступлении реакции, символом которой-де и был основатель ВЧК. Естественно, для части публики Железный Феликс остается героем революции, а не соратником в молодости Пилсудского, ярым польским националистом, который, по его же собственным словам, мечтал иметь шапку-невидимку, чтобы безнаказанно убивать москалей.

Кстати, в опросе действительно мог бы быть третий пункт, например, графа «против обоих вариантов» или для предложения своего варианта оформления площади.

Но организаторы пошли по линии наименьшего сопротивления, предложив публике простую альтернативу. Вряд ли такое голосование успокоит страсти по памятнику. Тем более что решать опять придётся комиссии по монументальной пропаганде при Мосгордуме. Впрочем, результат опроса, который завершится, по предварительным данным, 5 марта, всё равно будет показательным.