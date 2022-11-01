Военный эксперт рассказал, зачем в городах готовят бомбоубежища Военный обозреватель Литовкин: бомбоубежища в России готовят «на всякий случай»

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Бомбоубежища являются важнейшим элементом защиты жизни и здоровья граждан, они должны быть готовы на всякий случай, рассказал в беседе с NEWS.ru полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, укрытия могут понадобиться не только во время войны. Речь также идет о землетрясениях, наводнениях и техногенных катастрофах. Также Литовкин заявил, что в 1990-е годы бомбоубежища были распроданы.

Иметь некоторое количество бомбоубежищ необходимо. Другое дело, что в 1990-е годы мы их распродали. Тогда все были за мир и не видели, как нас втягивают в ловушку. Пока американцы вели агрессивные войны, мы все распродали, — подчеркнул Литовкин.

Он уверен, что все бомбоубежища надо проверять и ремонтировать при необходимости. Эксперт напомнил, что такие пространства с запасами воды и продуктов питания могут стать укрытием при обстрелах, например, если дом был разрушен. Но Литовкин призвал не зацикливаться на обстрелах и помнить о других опасных ситуациях.

Разлив бензина, взрыв баржи с газом, землетрясения. Есть много ситуаций, кроме обстрелов. Вот валятся дома при землетрясении — куда прятаться? Надо смотреть на проблему широко, — добавил военный обозреватель.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в одном из округов Москвы началась подготовка около 900 убежищ. По данным канала, там подготавливают спальные места, устанавливают биотуалеты, скамейки, пополняют запасы питьевой воды и лекарств. Эту работу проводят городские службы в активном темпе. Руководство муниципалитета пояснило, что подобные убежища необходимо организовать «ко вчерашнему дню».

По данным Baza, активная подготовка укрытий началась и в других районах столицы. Так, в Хамовниках уже оборудовали 30 подобных сооружений.