Военкор рассказал, где будет проходить линия обороны ВСУ за Авдеевкой Военкор Котенок: ВСУ готовят линию фронта на рубеже Курахово — Карловка

Фото: МО Украины

Военкор Юрий Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ готовят линию фронта на рубеже Курахово — Карловка. Он отметил, что там экстренным способом возводятся защитные сооружения.

Противник пытается стабилизировать линию фронта на рубеже Курахово — Карловка. Именно там экстренным способом возводятся защитные сооружения, бетонируются укрепления, создаются долговременные огневые точки, прокладываются подземные коммуникации, создается система опорных пунктов, — написал военкор.

Котенок добавил, что ВСУ пытаются создать полноценную линию обороны, отдавая при этом села Тоненькое, Северное, Степовое. Он добавил, что, отходя, противник оставляет огневые заслоны, перемещаясь мелкими группами на новую линию обороны.

Линия может строиться таким образом: на севере — Очеретино, затем уходит западнее в сторону Новосёлки и потом выравнивается восточнее к Карловке, уступом, именно там оформляется эта система опорных пунктов, — резюмировал он.

17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки, расположенной на территории Донецкой Народной Республики, под полный контроль российских вооруженных сил. ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра.