Военкор оценил угрозы украинского генерала о масштабных атаках БПЛА Военкор Поддубный: на Украине хорошо отлажено снабжение армии беспилотниками

Фото: МО Украины

Выпуск дронов на Украине хорошо отлажен и без западных поставок, написал в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный, комментируя заявление украинского бригадного генерала Сергея Баранова о готовящихся масштабных атаках беспилотников на российские регионы. По словам военкора, десятки частных компаний снабжают ВСУ ударными и разведывательными образцами БПЛА.

Выпуск дронов на Украине хорошо отлажен и без поставок со стороны Запада. Десятки частных компаний занимаются сборкой ударных и разведывательных БПЛА, которые с недавнего времени поступают в украинские войска крайне быстро — в течение трех дней, без согласования передачи в ряде профильных ведомств, — отметил он.

Ранее Баранов заявил о подготовке массированных атак беспилотников на российские территории предстоящей зимой. Он уточнил, что удары будут наноситься по приграничным районам и Крыму. Генерал пояснил, что более активное применение БПЛА продиктовано грядущим изменением погодных условий, которые могут препятствовать наземному наступлению.

До этого Telegram-канал Mash сообщил о попытке ВСУ атаковать Крым 16 беспилотниками. По его данным, дроны были запущены со стороны Херсонской области, все они были нейтрализованы средствами противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.