Военэксперт рассказал, какие оружейные новинки помогают ВС РФ в ходе СВО Военэксперт Дандыкин: ВС РФ применяют роботов для эвакуации раненых в зоне СВО

В России появились боевые роботы для эвакуации раненых и разминирования, сейчас их активно используют в зоне СВО, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, их применение позволит значительно сократить потери на фронте.

Еще до СВО поднимался вопрос о создании военных роботов, эта тема была на особом контроле у министра обороны России. Сейчас появились роботы по минированию и разминированию, и они успешно применяются. Также есть различные роботы, занимающиеся эвакуацией раненых. Они выполняют важную задачу в горячих точках, позволяя обезопасить медиков и спасти больше жизней, — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что для эвакуации на данный момент чаще используют роботов БРГ-1. По его мнению, их применение необходимо, так как одна из основных задач ВСУ — обстрел медиков.

Как известно, ВСУ специально оставляют на поле боя раненых и после обстреливают врачей, которые пытаются их эвакуировать. Поэтому на фронте используют для эвакуации роботов БРГ-1. Кроме того, в зоне СВО появились боевые роботы с комплексным оружием, в частности противотанковым, которыми солдаты управляют дистанционно, — добавил он.

Ранее Дандыкин рассказал, что совместная работа комплекса артразведки «Пенициллин» и гаубицы «Коалиция-СВ» позволяет ВС РФ наносить серьезный урон противнику. По его словам, российской армии требуется быстро подавлять дальнобойную артиллерию ВСУ, не позволяя украинским войскам передислоцироваться после огневой работы.