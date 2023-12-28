Военэксперт рассказал о работе гаубицы «Коалиция-СВ» с «Пенициллином» Дандыкин указал на эффективность работы комплекса «Пенициллин» с «Коалицией-СВ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коалиция-СВ

Совместная работа комплекса артразведки «Пенициллин» и гаубицы «Коалиции-СВ» позволяет наносить серьезный урон противнику, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российской армии как раз требуется быстро подавлять дальнобойную артиллерию ВСУ, не позволяя украинским войска передислоцироваться после огневой работы.

Комплекс артиллеристской разведки «Пенициллин» действует не по традиционной схеме с использованием радиолокационных возможностей. Он находит позиции противника при помощи акустических и тепловых волн. А они возникают всегда в тот момент, когда противник производит выстрел из артиллерии, — пояснил эксперт.

При этом особенности комплекса «Пенициллин» в том, что противник не сможет его засечь, ведь он работает только в режиме приема, добавил Дандыкин. Он подчеркнул, что, в отличие от радиолокационных комплексов, здесь не может быть и радиоволнового подавления. Эксперт рассказал, что «Пенициллин» способен определить координаты точки, откуда ведется стрельба, всего за пять секунд.

А теперь представьте, как может работать связка «Пенициллин» и «Коалиция-СВ». Комплекс артиллеристской разведки быстро находит цель и определяет ее положение. При этом враг зачесть это не может. Координаты тут же передаются экипажу «Коалиция-СВ», а гаубица начинает очень быстро и весьма точно бить по противнику. До 16 выстрелов большими 152-миллиметровыми снарядами в минуту! В итоге враг получит жесткий ответ, — заключил Дандыкин.

Ранее военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что новая российская самоходная установка «Коалиция-СВ» позволит увеличить огневое воздействие в зоне специальной военной операции. Он подчеркнул, что с помощью нового оружия можно сократить использование ударных беспилотников.