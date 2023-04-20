Военэксперт раскрыл, какое вооружение получит крейсер «Адмирал Нахимов» Эксперт Дандыкин: на крейсере «Адмирал Нахимов» установят самое новое и передовое оружие

Фото: Министерство обороны РФ

После плановой модернизации крейсера «Адмирал Нахимов» на нем будет установлено самое современное оборудование, заявил в комментарии NEWS.ru капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, боевой корабль будет превосходить наибольшую часть ВМФ недружественных стран.

Полный пакет вооружений атомного крейсера «Адмирал Нахимов», это 80 ячеек для различных ракет. Там и «Ониксы», и «Калибры», и даже «Цирконы» предполагаются. Также на крейсере устанавливаются обновленные системы ПВО и противоторпедной обороны «Пакет-МК» и «Ответ». В общем, на нем устанавливается все самое новое и передовое. И по своим боевым возможностям он без сомнений будет превосходить большинство кораблей ВМФ недружественных России стран, — заявил Дандыкин.

До этого Дандыкин заявил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» является самой большой боевой платформой в мире. По его словам, таких крейсеров нет даже у США после того, как они отказались от линкоров.

Ранее СМИ писали, что крейсер «Петр Великий» могут вывести из боевого состава Военно-морского флота из-за финансовой нагрузки, связанной с модернизацией корабля и его ремонте. Официально эта информация не подтверждалась.