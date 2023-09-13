Военэксперт объяснил, почему ВСУ не могут переломить ситуацию на фронте Военэксперт Дандыкин: профессионализм ВС РФ не позволит ВСУ переломить ситуацию

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ не могут переломить ситуацию в зоне СВО, так как бойцы ВС России действуют грамотно и профессионально. Собеседник не исключил, что Силы специальных операций РФ (ССО) работают по ближним тылам ВСУ.

ВСУ не могут прорвать нашу оборону, так как бойцы ВС РФ действуют грамотно и профессионально. Предположу, что российские ССО работают по ближним тылам ВСУ — в Черниговской, Сумской областях. Уничтожается большое количество личного состава ВСУ и западной техники. Киев отправил Challenger 2, когда прибудут американские Abrams — наступит и их черед. Для нашего ПТРК «Корнет» преград нет, — отметил Дандыкин.

Он не исключил, что ВСУ будут пытаться «срывать злость» и атаковать мирные города, так как Киев не сумел минувшим летом зайти в Крым, о чем «мечтал» президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ будут пытаться совершать теракты и бить по мирным городам — срывать злость. Они — Зеленский, Залужный, Буданов — мечтали этим летом быть в Крыму, но не получилось. Не все у них хорошо, все накопленные резервы задействованы в боях. Плюс ВС РФ выстроили несколько линий обороны. Долго запрягаем, но быстро едем, — подытожил Дандыкин.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер завил, что российские войска при необходимости могут перейти в полномасштабное наступление в зоне специальной военной операции. По его словам, главным приоритетом для России станет минимизация потерь в личном составе вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 71 тысячу человек. По его словам, российская армия уничтожила 543 танка и 18 тысяч бронемашин. Президент добавил, что Украина не смогла достичь своих заявленных целей наступления.