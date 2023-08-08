Военэксперт объяснил, почему Нуланд лично прилетела в Нигер Военный обозреватель Суконкин: Нуланд летала в Нигер по поручению финансовой элиты США

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Виктория Нуланд

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд летала в Нигер на переговоры со свергнувшими президента страны Мохамеда Базума силовиками по поручению финансовой элиты США. Он не исключил, что Вашингтон интересуется природными ресурсами Нигера.

Нуланд заявила, что США приостановят финансирование демократических реформ в Нигере. Но так называют отмывание денег под благовидными предлогами. Власть в США так выводит из бездонного госбюджета средства для личного обогащения. А Нуланд просто представляет одну из подобных структур и прилетела в Африку по их поручению. С Нигером связаны определенные финансовые интересы США по полезным ископаемым, — добавил Суконкин.

По его словам, в США параллельно существуют госаппарат и «финансовые механизмы, неподконтрольные Белому дому», в том числе национальная валюта — доллар.

США тем и интересны, что там есть и госаппарат, и финансовые механизмы, неподконтрольные Белому дому. Доллар же не является банкнотой государственного банка, в США есть Федеральная резервная система. И государство не может регулировать происходящее в финансах, за исключением поднятия планки внешнего долга, — рассказал Суконкин.

По мнению Суконкина, визит Нуланд объясняется невозможностью проведения военной операции против Нигера, а обещание прекратить финансовую помощь касается не экономики африканской страны, а представителей местной элиты.

Как сообщалось ранее, Виктория Нуланд провела переговоры с вновь назначенным руководителем генерального штаба Вооруженных сил Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Американская сторона оценивает прошедшую беседу как «предельно откровенную» и трудную. По данным ряда СМИ, Нуланд просила о встрече со свергнутым президентом Нигера, однако ее просьба не была удовлетворена.

Военные Нигерии свергли президента страны Мохамеда Базума 27 июля. В ходе мятежа президентская гвардия заблокировала его резиденцию. Позднее в государстве был введен комендантский час, работа всех госучреждений была приостановлена.