СМИ узнали о «сложных» переговорах Нуланд с мятежниками в Нигере CNN: Нуланд посетила Нигер, где провела «сложные» переговоры с лидерами мятежников

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Нигер и провела там «откровенные и довольно сложные» переговоры с руководством захвативших власть мятежников, передает телеканал CNN. По данным СМИ, встреча состоялась 7 июля, со стороны нигерийских повстанцев участвовали четыре человека.

Сообщается, что Нуланд встретилась с вновь назначенным руководителем генерального штаба Вооруженных сил Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. По информации телеканала, «чрезвычайно откровенная и временами довольно сложная беседа» длилась более двух часов,

Издание The Wall Street Journal в свою очередь пишет о том, что основной задачей Нуланд стал поиск дипломатической развязки кризиса в Нигере. По информации газеты, дипломат несколько раз просила о встрече со свергнутым президентом Базумом, но ее просьба не была удовлетворена.

27 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Гвардия главы государства заблокировала его резиденцию. После этого в стране был введен комендантский час и приостановлена работа всех госучреждений.

В связи с произошедшим Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план возможного военного вмешательства. Вместе с тем организация призывает к дипломатическому урегулированию конфликта.