Водителей предлагают штрафовать за езду на шипованных шинах

https://static.news.ru/photo/2e08e412-cd77-11eb-83ea-96000091f725_660.jpg Фото: Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Росасфальт» предлагает ввести наказание за бесконтрольное применение шипованных шин. Объединение дорожников и производителей асфальтобетонных смесей считает, что нужно ограничить скорость движения таких машин и применить штраф, пишет «Коммерсант».

Сумму штрафа пока предлагают ограничить в 2 тысячи рублей. Регионам же рекомендуют установить период, когда такие шины можно будет использовать. Что касается скорости, её предлагается ограничить до 80 км/ч за городом и 60 км/ч в городе.

Также предлагается владельцам авто с шипованными шинами установить знак «Ш» под лобовым и задним стёклами, чтоб скорость машин можно было проконтролировать камерами.

ГИБДД инициативу общественников не поддержала. Минтранс считает, что предложение требует широкого обсуждения.

Как сообщалось ранее, федеральное дорожное агентство (Росавтодор) анонсировало масштабное применение в России новой технологии дорожного покрытия «суперасфальт»: её появление является необходимостью в современных условиях, рассказал News.ru президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей Николай Быстров.