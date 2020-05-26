Во Владивостоке возбудили дело против бросившего зверей владельца зоопарка

https://static.news.ru/photo/387eb5c0-191e-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Против владельца контактного зоопарка во Владивостоке возбуждено уголовное дело после того, как он бросил животных без еды на несколько дней.

Об этом сообщает прокуратура Приморья. По её данным, администрация контактного зоопарка, помещение для которого было арендовано в городском океанариуме, из-за долгов за аренду оставила животных в клетках без еды. В результате звери провели без еды несколько дней. Позже их обнаружили сотрудники океанариума. В данный момент они ухаживают за животными.

В руководстве океанариума сообщили, что владельцы зоопарка вышли на связь и заявили, что хотят забрать животных, передаёт РИА Новости. Прокуратура и полиция начали проверки, в результате чего было возбуждено уголовное дело по статьям о жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий или из корыстных побуждений, повлёкшее его гибель или увечье.

В ходе проверки выявлены факты нарушения требований по содержанию животных, находящихся в зоопарке «Мир пушистиков», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство РФ включило зоопарки и цирки в перечень пострадавших от коронавируса организаций. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, поддержка дельфинариев, зоопарков, океанариумов и цирков важна.