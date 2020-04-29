Зоопарки и цирки включили в перечень пострадавших от пандемии

https://static.news.ru/photo/aab2d0c6-8a03-11ea-95c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ включило зоопарки и цирки в перечень пострадавших от коронавируса организаций. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, поддержка дельфинариев, зоопарков, океанариумов и цирков важна.

Он отметил, что многие организации не имеют средств на содержание животных в условиях пандемии.

Поэтому мы включили такие организации в перечень пострадавших отраслей, которым будет оказана государственная поддержка на федеральном уровне, — заявил премьер.

Также он призвал Минкультуры и субъекты РФ работать над данным вопросом о прорабатывать меры по поддержке таких организаций.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило правительству включить музеи и зоопарки в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.