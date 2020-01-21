Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Сотрудники таможенной службы во Владивостоке обнаружили радиоактивную машину.

Об этом сообщает пресс-служба таможни. Автомобиль был обнаружен на борту судна, прибывшего из Японии.

С момента аварии в Японии на атомной станции «Фукусима-1» с апреля 2011 года по июнь 2017 года в регионе деятельности таможни было выявлено 875 подобных товаров, — говорится в сообщении.

В таможне отметили, что подобные автомобили не выявлялись на протяжении трёх лет. Сотрудники службы зафиксировали бета-излучение от автомобиля. Его отправили обратно в Японию, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Японии заявило о безопасности сброса слаборадиоактивной воды, в том числе той, которая использовалась для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1», в Тихий океан. Отходы не доставят проблем людям и морским организмам. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад Министерства экономики, торговли и промышленности, который представлен на рассмотрение специального совета экспертов по этому вопросу.

 

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