https://static.news.ru/photo/4e24e63c-3c60-11ea-9ec5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Сотрудники таможенной службы во Владивостоке обнаружили радиоактивную машину.

Об этом сообщает пресс-служба таможни. Автомобиль был обнаружен на борту судна, прибывшего из Японии.

С момента аварии в Японии на атомной станции «Фукусима-1» с апреля 2011 года по июнь 2017 года в регионе деятельности таможни было выявлено 875 подобных товаров, — говорится в сообщении.

В таможне отметили, что подобные автомобили не выявлялись на протяжении трёх лет. Сотрудники службы зафиксировали бета-излучение от автомобиля. Его отправили обратно в Японию, передаёт РИА Новости .