Вместо надоевших петуний! Этот многолетник цветет до осени без капризов!

Арабис — неприхотливый многолетник, который станет изысканным украшением вашего сада. Его нежные цветы белых, розовых и лиловых оттенков создают роскошный цветущий ковер, особенно эффектно смотрящийся на альпийских горках, вдоль бордюров и в каменистых садах. Это растение — настоящая находка для садоводов, ценящих красоту без лишних хлопот.

Арабис обожает солнечные места, где раскрывается во всей своей красе. Для него идеально подходят легкие, хорошо дренированные почвы, где не застаивается вода. Полив предпочитает умеренный — он гораздо легче переносит кратковременную засуху, чем переувлажнение. После цветения растение нужно обрезать — это не только придаст ему аккуратную форму, но и простимулирует рост новых побегов.

Однако есть вещи, которые арабис не переносит. В тенистых местах он плохо цветет и начинает вытягиваться. Тяжелые глинистые почвы для него губительны — корни могут загнить от избытка влаги. Хотя растение достаточно морозостойкое, в бесснежные зимы его лучше укрыть, чтобы защитить от сильных холодов.

Арабис отличается завидным здоровьем, но иногда может подвергаться атакам крестоцветных блошек. В этом случае поможет опудривание золой или обработка инсектицидами. Размножать его можно разными способами: семенами, черенкованием или делением куста.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.