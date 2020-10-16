Власти Таганрога объяснили видео с трупами погибших от COVID-19

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Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий рассказал, что попавшие на видео тела умерших от коронавируса в Городской больнице скорой помощи лежали в коридоре, так как их не успели увезти.

Таким образом чиновник прокомментировал появившиеся в интернете сообщения о том, что в больнице тела погибших от коронавируса двое суток лежали в коридоре. Это попало на видео, которые затем были опубликованы в интернете.

То, что снято и выложено, — я считаю, что это вырвано из контекста. Такая, к сожалению, жизнь: кого-то удается спасти, кого-то не удается, и он умирает, — пояснил РБК эту ситуацию Лисицкий.

Он добавил, что в тот день в больнице было большое число умерших пациентов, поэтому успели увезти не всех. Оставшиеся тела упаковали в специальные мешки и поместили на каталки для последующей транспортировки, сказал чиновник.