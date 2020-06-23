Власти рассказали, как получить выплату на детей

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Минтруд рассказал о порядке получения новых выплат на детей, не достигших возраста 16 лет. В ведомстве сообщили, что родителям, уже получавшим помощь от государства, не придётся подавать дополнительных заявлений.

Средства будут перечислены им автоматически на основании информации Пенсионного фонда, передаёт РИА Новости. Те, кто ещё не получал поддержку, могут обратиться за ней до 1 октября. В этом случае они получат как первую, так и вторую выплаты одновременно.

Всего в нашей стране свыше 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 миллиардов рублей, — рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Пособие не будет облагаться налогом и учитываться как доход при получении других льгот.

Президент Владимир Путин анонсировал эту меру в ходе своего видеообращения к гражданам 2 июня, а затем подписал соответствующий указ. По словам президента, этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет.

Как писал NEWS.ru, ранее единовременные выплаты получили родители 19,8 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Минфин на эти цели перечислил в ПФР 222 млрд рублей. В общей сложности выплатами будут охвачены 22 млн детей.

Россияне на данную меру поддержки со стороны властей отреагировали неоднозначно. Многих возмутили возрастные рамки, согласно которым подростки старше 16 лет остались без помощи государства.