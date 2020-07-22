Власти примут решение о скоростном лимите на трассах в ближайший месяц

https://static.news.ru/photo/504cf81c-cc18-11ea-a05c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти в течение ближайшего месяца примут решение о возможности увеличения скорости движения до 150 км/ч на платных трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон». Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В течение ближайшего месяца мы это решение примем. Мы провели уже несколько консультаций с ГИБДД и считаем, что это уже возможно, — пояснил Хуснуллин журналистам.

Ранее глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что на платных автодорогах М-11 и М-4, а также на Центральной кольцевой автодороге есть техническая возможность установить предельную скорость до 150 км/ч. Он не исключил, что в ближайшем будущем скоростной лимит может быть повышен. Сейчас максимальная допустимая скорость на участках трасс «Автодора» составляет 130 км/ч.

NEWS.ru писал, что ГИБДД назвала регионы, в которых водители чаще всего нарушают ПДД. Оказалось, что самыми недисциплинированными оказались жители Москвы и Подмосковья.