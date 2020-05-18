Власти пообещали не штрафовать лежачую москвичку за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/c8fcbd94-99a3-11ea-8e3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ирина Карабулатова/vk.com

Оба штрафа прикованной к постели профессору РУДН Ирине Карабулатовой, которой пришли взыскания за «нарушение самоизоляции» в Москве, аннулированы. Об этом заявил начальник столичного главного контрольного управления (Главконтроль) Евгений Данчиков.

По его словам, уведомление о втором штрафе после поднявшегося общественного возмущения пришло женщине потому, что было отправлено почти одновременно с первым.

У неё было изначально два постановления о привлечении к административной ответственности. Вот эти два постановления были отменены, но поскольку отправлялись они ещё два назад, то эти информационные сообщения только вчера до неё дошли, — цитирует Данчикова РИА Новости.

Ранее Карабулатова в Facebook сообщила, что столичные власти оштрафовали её за нарушение режима самоизоляции несмотря на то, что она имеет первую группу инвалидности и уже год не выходит из дома.

Как писал NEWS.ru, женщина уверена, что в Главконтроле сделали заявление об аннулированиии штрафов лишь для снижения градуса возмущения в обществе, в то время как на самом деле до сих пор не сделали этого.