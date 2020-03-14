Запасы товаров в магазинах, в распределительно-оптовых центрах и у производителей достаточны. Дефицита не будет, заверили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Там призвали не поддаваться ажиотажу из-за вероятного распространения коронавируса и критически относиться к паническим сообщениям в социальных сетях.
Поставки осуществляются на регулярной основе, спрос покупателей удовлетворён в полном объёме, на полках представлен весь традиционный ассортимент, — сказано в сообщении регионального Минсельхоза.
В министерстве также подчеркнули, что правительство Подмосковья ведёт мониторинг цен и товарных запасов. Вместе с тем там признали, что из-за ажиотажа не всегда получается оперативно пополнять полки.
Ранее NEWS.ru писал, что в европейских магазинах зафиксирован небывалый наплыв покупателей. К кассам супермаркетов выстраиваются длинные очереди. Особенно высоким спросом пользуются крупы, мясные и рыбные консервы.
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