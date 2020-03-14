https://static.news.ru/photo/a0cd76ca-66b7-11ea-8e9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запасы товаров в магазинах, в распределительно-оптовых центрах и у производителей достаточны. Дефицита не будет, заверили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Там призвали не поддаваться ажиотажу из-за вероятного распространения коронавируса и критически относиться к паническим сообщениям в социальных сетях.

Поставки осуществляются на регулярной основе, спрос покупателей удовлетворён в полном объёме, на полках представлен весь традиционный ассортимент, — сказано в сообщении регионального Минсельхоза.

В министерстве также подчеркнули, что правительство Подмосковья ведёт мониторинг цен и товарных запасов. Вместе с тем там признали, что из-за ажиотажа не всегда получается оперативно пополнять полки.

Ранее NEWS.ru писал, что в европейских магазинах зафиксирован небывалый наплыв покупателей. К кассам супермаркетов выстраиваются длинные очереди. Особенно высоким спросом пользуются крупы, мясные и рыбные консервы.