Магазины Варшавы столкнулись с небывалым наплывом покупателей, сметающих с полок продукты и средства гигиены.
Автостоянки у супермаркетов забиты машинами, в магазинах работают все кассы, в каждую из которых выстраиваются длинные очереди. Особенно высоким спросом пользуются крупы, мясные и рыбные консервы.
Люди сошли с ума. Они запасаются как перед войной. Рис, гречку не успевают подвозить, — приводит РИА Новости слова одного из продавцов.
Собеседница агентства предположила, что ажиотаж вызван ситуацией с коронавирусом.
Охранник сетевого магазина Rossmann в свою очередь рассказал, что люди скупают мыло целыми коробками. Происходящее он сравнил с военным положением в 1980-х годах.
Ранее NEWS.ru писал, что польские власти установили круглосуточный санитарный контроль на границах с Германией, Чехией и Россией. В стране зафиксировано 16 случаев заболевания коронавирусом. В России число заболевших, по последним данным, составляет 32.