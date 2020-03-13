https://static.news.ru/photo/f436420e-651a-11ea-b233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nathalie Lieckfeld/imagebroker.com/Global Look Press

Магазины Варшавы столкнулись с небывалым наплывом покупателей, сметающих с полок продукты и средства гигиены.

Автостоянки у супермаркетов забиты машинами, в магазинах работают все кассы, в каждую из которых выстраиваются длинные очереди. Особенно высоким спросом пользуются крупы, мясные и рыбные консервы.

Люди сошли с ума. Они запасаются как перед войной. Рис, гречку не успевают подвозить, — приводит РИА Новости слова одного из продавцов.

Собеседница агентства предположила, что ажиотаж вызван ситуацией с коронавирусом.

Охранник сетевого магазина Rossmann в свою очередь рассказал, что люди скупают мыло целыми коробками. Происходящее он сравнил с военным положением в 1980-х годах.