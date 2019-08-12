https://static.news.ru/photo/8a049a60-bda0-11e9-95b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первоклассникам из малообеспеченных семей в Московской области к началу учебного года выдадут портфели с наборами для школы. Получить их можно будет в управлениях соцзащиты.

Рюкзак с канцтоварами получат все зарегистрированные в Подмосковье семьи, где на одного человека приходится не более 12 493 рублей. Для этого родителям нужно будет с 22 августа обратиться в социальные органы с заявлением и документами, удостоверяющими личность и подтверждающими уровень доходов, передаёт телеканал « 360 ».

Рюкзаки, которые получат дети, сделаны с анатомической спинкой и разработаны специально для учащихся начальной школы. Для девочек и мальчиков портфели будут разными.

Внутри обладатели подарка найдут альбом для рисования, цветные карандаши, кисти и акварельные краски. В набор также вложили по три тетради в косую линейку и клетку и обложки для них, по три карандаша и синих ручки, а также деревянную линейку, ластики и точилку.

Помимо этого, для любителей творчества там есть набор цветной бумаги, клей-карандаш, ножницы и шесть брусочков пластилина. А вдобавок — пенал и подставка для книг.

В будущем власти Подмосковья планируют сделать такую помощь не разовой, а постоянной.

В 2019 году первый раз в школу пойдут около 8,2 тысячи детей из малообеспеченных семей.

Ранее специалисты рассказали News.ru, сколько стоит собрать ребёнка в школу. Они поделились информацией о ценах на товары для школьников и о важности соблюдения режима дня.