Фото: Новости | Горячие новости/vk.com

Пермские власти построили дорогу за 99 млн рублей и оборудовали остановки в микрорайоне Заостровка после просьб жителей об организации автобусного движения, однако по новой трассе невозможно ездить.

Причина в столбе, который был установлен посреди улицы. По словам граждан, от него отходят провода, поэтому общественному транспорту ездить там небезопасно, передаёт Telegram-канал Mash.

Дорога была построена после многочисленных просьб местных жителей, которым приходилось добираться до ближайшей остановки через болото.

Ранее NEWS.ru писал, что из кранов жителей посёлка Хулимсунт в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полилась «червивая» вода. Общественник Антон Пантин поделился видео, на кадрах которого видно, как в набранной воде плавают черви.

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