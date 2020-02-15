Пермские власти построили дорогу за 99 млн рублей и оборудовали остановки в микрорайоне Заостровка после просьб жителей об организации автобусного движения, однако по новой трассе невозможно ездить.
Причина в столбе, который был установлен посреди улицы. По словам граждан, от него отходят провода, поэтому общественному транспорту ездить там небезопасно,
Дорога была построена после многочисленных просьб местных жителей, которым приходилось добираться до ближайшей остановки через болото.
Ранее NEWS.ru писал, что из кранов жителей посёлка Хулимсунт в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полилась «червивая» вода. Общественник Антон Пантин
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