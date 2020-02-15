https://static.news.ru/photo/a739f11c-4ff3-11ea-9ecd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости | Горячие новости/vk.com

Пермские власти построили дорогу за 99 млн рублей и оборудовали остановки в микрорайоне Заостровка после просьб жителей об организации автобусного движения, однако по новой трассе невозможно ездить.

Причина в столбе, который был установлен посреди улицы. По словам граждан, от него отходят провода, поэтому общественному транспорту ездить там небезопасно, передаёт Telegram-канал Mash.

Дорога была построена после многочисленных просьб местных жителей, которым приходилось добираться до ближайшей остановки через болото.