Общество

Власти Нижнего Новгорода разрешили начать установку летних кафе

17:18, 02 июня 2020
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев разрешил начать монтаж летних веранд и уличных кафе, чтобы заведения открылись сразу после снятия карантинных ограничений.

До этого времени за установленными, но неиспользуемыми площадками предпринимателям необходимо следить, решая вопросы по дезинфекции и недопущению на территорию веранд посетителей, — цитирует ТАСС постановление Шалабаева.

По информации издания, сейчас кафе и рестораны в Нижегородской области работают только навынос. Принимать посетителей заведениям разрешат на третьем этапе смягчения карантина.

Нижегородская область держится на четвёртом месте по распространению коронавируса. В регионе выявили более 10,5 тысячи инфицированных пациентов, 111 человек погибли.

Как писал NEWS.ru, в мае суд в Нижнем Новгороде арестовал Елизавету Солонченко, которая руководила городом в июне—декабре 2017 года. Женщину обвинили в получении взяток на сумму около 80 миллионов рублей.

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