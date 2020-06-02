Власти Нижнего Новгорода разрешили начать установку летних кафе

https://static.news.ru/photo/fb983c24-a4de-11ea-9079-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев разрешил начать монтаж летних веранд и уличных кафе, чтобы заведения открылись сразу после снятия карантинных ограничений.

До этого времени за установленными, но неиспользуемыми площадками предпринимателям необходимо следить, решая вопросы по дезинфекции и недопущению на территорию веранд посетителей, — цитирует ТАСС постановление Шалабаева.

По информации издания, сейчас кафе и рестораны в Нижегородской области работают только навынос. Принимать посетителей заведениям разрешат на третьем этапе смягчения карантина.

Нижегородская область держится на четвёртом месте по распространению коронавируса. В регионе выявили более 10,5 тысячи инфицированных пациентов, 111 человек погибли.

Как писал NEWS.ru, в мае суд в Нижнем Новгороде арестовал Елизавету Солонченко, которая руководила городом в июне—декабре 2017 года. Женщину обвинили в получении взяток на сумму около 80 миллионов рублей.