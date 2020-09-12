Власти не зафиксировали вспышек COVID-19 в вузах

https://static.news.ru/photo/571edd02-f4f1-11ea-ad7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что учебный год в вузах страны начался в штатном режиме. По его словам, вспышек коронавируса зафиксировано не было.

Чиновник отметил, что в ведомстве следят за ситуацией. Такое заявление он сделал на Российской креативной неделе, передаёт ТАСС.

Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост [заболевших] у нас в разумных количествах, — сказал он.