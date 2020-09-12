Власти не зафиксировали вспышек COVID-19 в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что учебный год в вузах страны начался в штатном режиме. По его словам, вспышек коронавируса зафиксировано не было.
Чиновник отметил, что в ведомстве следят за ситуацией. Такое заявление он сделал на Российской креативной неделе,
Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост [заболевших] у нас в разумных количествах, — сказал он.
Как писал NEWS.ru, ранее глава Минобрнауки сообщал, что специальных тестов на коронавирус в вузах не будет, они
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