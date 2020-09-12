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Власти не зафиксировали вспышек COVID-19 в вузах

15:07, 12 сентября 2020
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что учебный год в вузах страны начался в штатном режиме. По его словам, вспышек коронавируса зафиксировано не было.

Чиновник отметил, что в ведомстве следят за ситуацией. Такое заявление он сделал на Российской креативной неделе, передаёт ТАСС.

Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост [заболевших] у нас в разумных количествах, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минобрнауки сообщал, что специальных тестов на коронавирус в вузах не будет, они потребуются только иностранным студентам, которые приедут в Россию. Он также уточнил, что около трети всех иностранцев, которые обучаются в российских вузах, не покидали страну, и поэтому на них данные ограничения не распространяются.

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