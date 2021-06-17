Власти назвали регионы с худшей ситуацией с COVID-19

https://static.news.ru/photo/871b0058-cf89-11eb-8d26-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наихудшая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в трёх регионах, доля которых среди всех случаев заражения составляет 60%. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, передаёт ТАСС.

В основном рост [заболеваемости происходит] за счёт трёх субъектов: это Москва, Московская область и Санкт-Петербург, — сказала она.

Попова считает, что причиной роста заболеваемости стало пренебрежение санитарно-эпидемиологическими нормами. Кроме того, в стране значительно выросла циркуляция индийского штамма COVID-19.

Также она рассказала, что система Роспотребнадзора мобилизована и перешла на круглосуточный режим работы из-за роста случаев заражения коронавирусом. Попова отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране сейчас крайне напряжённая. По её словам, Россия не допустила появления третьей волны заболеваемости, когда практически все страны Северного полушария страдали от происходящего. Однако сейчас государство столкнулось с обратной ситуацией.

Lidia Veles/NEWS.ru

Ранее на совещании у премьера Михаила Мишустина мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стремительно ухудшается. При этом он заметил, что динамика распространения коронавируса в столице неожиданная, так как более 60% имеют иммунитет. Собянин предположил, что ухудшение эпидобстановки может быть связано с появлением новых штаммов COVID-19.