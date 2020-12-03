Власти Москвы рассказали о дополнительных ограничениях на Новый год

https://static.news.ru/photo/0f1ae900-355c-11eb-a94c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введённых ограничений в Москве на фоне пандемии коронавируса достаточно, поэтому дополнительных мер на новогодние праздники не планируется. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Введённых ограничений достаточно. Если при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости и заполняемости нашего коечного фонда, то надеемся, что и дополнительных ограничений вводить не придётся, — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Как стало известно, накануне новогодних праздников московские власти усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он пояснил, что будут проводиться проверки соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в торговых центрах, магазинах, на рынках и ярмарках. Кроме того, дополнительные проверочные мероприятия запланированы на катках, в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил работу развлекательных заведений в ночное время на период с 13 ноября по 15 января. Он также отметил, что в связи с эпидситуацией массовых новогодних гуляний не будет, и порекомендовал жителям столицы провести праздники в кругу семьи. Подобные ограничения были введены ещё в ряде регионов. По данным соцопросов, 75% россиян поддерживают их. Они считают, что данная мера поможет снизить число заражений коронавирусом. Против отмены гуляний выступили 20% респондентов.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в стране. За сутки в столице выявлено 7750 случаев заражения, а всего в Москве заболели свыше 625 тысяч человек. Количество умерших в мегаполисе от COVID-19 составляет 9126.

В целом по России на утро 3 декабря за сутки коронавирусом заболели 28 145 человек. Таким образом, за прошедшие 24 часа зафиксирован резкий рост заболеваемости. Для сравнения, накануне суточный прирост заразившихся составил 25 345 человек. Увеличилось, однако, и количество выздоровевших — 29 502 пациента. Кроме того, по сравнению с предыдущими сутками снизилась смертность — оперштаб сообщает о 554 скончавшихся от коронавируса. В общей сложности с начала пандемии, которая была объявлена в марте, в России выявлено 2 375 546 случаев заболевания COVID-19. 1 859 851 человек вылечился, также зафиксировано 41 607 летальных случаев, писал NEWS.ru.